Fortaleza libera nova carga de ingressos para jogo contra o Botafogo; veja detalhes

Com mais de 48 mil tricolores confirmados, o Fortaleza liberou nova carga de ingressos para o jogo contra o Botafogo, válido pela 25ª rodada do Brasileirão. Nesta quinta-feira (1), o clube informou que estão a venda bilhetes a partir de R$20.

O setor liberado foi o Superior Norte. Os valores dos ingressos são: R$80 (inteira) e R$40 (meia). Além disso, sócio acompanhante paga R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).

Até esta quarta-feira (31), o clube havia confirmado que 41.279 mil torcedores estarão no duelo. Contra o Botafogo, o Leão pode igualar a maior sequência de vitórias de Palmeiras e Flamengo no Brasileirão, que são líder e vice do torneio.

Veja aqui mais detalhes sobre venda de ingressos para o jogo. As equipes se enfrentam no domingo (4), na Arena Castelão, a partir das 16h (hora de Brasília).

