Fortaleza anuncia parcial de ingressos com mais 41 mil torcedores para jogo contra o Botafogo

Com 100% de aproveitamento no returno do Brasileirão, o Fortaleza deve contar com bom público diante do Botafogo, na Arena Castelão. O clube divulgou, nesta quarta-feira (31), parcial de ingressos com mais 41 mil torcedores com acesso garantido. A diretoria tricolor colocou os bilhetes para o jogo a partir de R$ 15.

Embalado, com cinco vitórias seguidas e sequência histórica na Série A, o Leão do Pici chamou o torcedor, com promoção nos ingressos, para partida válida pela 25ª rodada da competição. O confronto diante do alvinegro carioca está marcado para às 16h, do próximo domingo (4), na Arena Castelão.

A parcial apresentada pelo clube leva em conta os check-ins (25.315) e os ingressos adquiridos pelos torcedores do Leão e do Botafogo (15.964). Até o momento, esse número chega a marca de 41.279 fanáticos confirmados para a partida.

O torcedor poderá acompanhar o duelo pela Rádio Verdinha (AM 810) e no Tempo Real do Diário do Nordeste.

CONFIRA OS VALORES DOS INGRESSOS:

