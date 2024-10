Goleiro Alisson se contunde durante partida do Liverpool e vira dúvida para seleção brasileira

O goleiro do Liverpool e da seleção brasileira, Alisson, teve que ser substituído aos 34 minutos do segundo tempo da vitória dos Reds sobre o Crystal Palace, em jogo válido pela sétima rodada da Premier League (Campeonato Inglês). Com isso, o goleiro convocado pelo técnico Dorival Júnior, virou dúvida para a próxima data Fifa, onde a seleção enfrentará Chile e Peru, pelas Eliminatórias da Copa.

Já com a partida próxima de seu fim, Alisson, após recuar uma bola, caiu no chão com dores e demonstrou estar bastante irritado com a situação. Logo após o lance, o arqueiro brasileiro teve que deixar o campo e foi substituído pelo goleiro da Tchéquia Jaros.

A lesão de Alisson virou mais uma dor de cabeça para o técnico Dorival Júnior. Desde a convocação para os dois próximos jogos da seleção, o comandante da amarelinha já teve que substituir o zagueiro Bremer, que foi convocado, mas teve que ser cortado após romper o ligamento do joelho, e o lateral-esquerdo Guilherme Arana, que também foi cortado devido uma lesão muscular.