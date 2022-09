Fortaleza x Botafogo será transmitido ao vivo pela TV Verdes Mares; veja data e horário

A TV Verdes Mares transmite neste domingo (4) o duelo entre Fortaleza e Botafogo pela 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O confronto será disputado na Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

Com mais de 41 mil torcedores confirmados antecipadamente para a partida, o Fortaleza espera bater recorde de público. Em ascensão na competição nacional, o Tricolor do Pici busca a 6ª vitória consecutiva no returno.

Na tabela de classificação, o Leão ocupa a 12ª colocação, com 30 pontos.

O torcedor também poderá acompanhar a partida via Rádio Verdes Mares e em Tempo Real no Diário do Nordeste.

Fortaleza x Botafogo | Ficha Técnica

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 04/09/2022 (domingo)

Horário: 16h (de Brasília)

Transmissão: TV Globo, Premiere, Rádio Verdes Mares e em Tempo Real no Diário do Nordeste

