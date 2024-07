Com duelos pelo Campeonato Brasileiro Série A e C, além do primeiro confronto das oitavas da Copa América, saiba onde assistir aos jogos desta quinta-feira (4).

JOGOS DE HOJE, QUINTA-FEIRA (4)

BRASILEIRÃO SÉRIE A

19h00 | Grêmio x Palmeiras | SporTV; Premiere

20h00 | Corinthians x Vitória | Premiere

BRASILEIRÃO SÉRIE C

20h00 | São José-RS x Athletic Club | DAZN; Nosso Futebol+

COPA AMÉRICA

22h00 | Argentina x Equador | SporTV