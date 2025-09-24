Zanocelo celebra estreia pelo Ceará e projeta duelo com São Paulo: ‘dar o nosso máximo’

Um dos reforços do Ceará na última janela de transferência, o volante Vinícius Zanocelo estreou pelo Vovô no empate em 1 a 1 com o Bahia, na Arena Castelão, no sábado (20), pela Série A do Brasileiro. Emprestado pelo Santos até o fim da temporada, o meio-campo de 24 anos atuou por 23 minutos no confronto e celebrou a oportunidade sob o comando do treinador alvinegro Léo Condé.

“Estou muito feliz com a oportunidade de estrear e vestir a camisa do Vozão pela primeira vez, em uma competição que está cada vez mais equilibrada, como o Brasileirão. Desde que cheguei, fui muito bem recebido por todos do grupo e estou trabalhando forte para seguir evoluindo e poder contribuir para o time nos próximos jogos”. Vinícius Zanocelo Volante do Ceará

Anunciado em agosto, o atleta também tinha sido relacionado para os embates contra Grêmio e Juventude. Agora, vive a expectativa de atuar diante do São Paulo, próximo adversário do Ceará.

Na passagem pelo futebol paulista, com a camisa santista, encarou o tricolor paulista em cinco momentos na carreira. Ao todo, registrou duas vitórias, um empate e duas derrotas no San-São.

“Projeto um jogo muito equilibrado. Já tive a oportunidade de jogar algumas vezes contra o São Paulo no Morumbis e sei da força que eles possuem jogando lá. Por isso, temos que entrar com o máximo de concentração para fazer um bom jogo e, se Deus quiser, voltar com um resultado positivo para nós. Estamos trabalhando forte, estudando a melhor forma de encararmos esse desafio, e vamos dar o nosso máximo dentro de campo”. Vinícius Zanocelo Volante do Ceará

O confronto será no sábado (29), às 20h, no Morumbi, pela 25ª rodada da Série A. Na tabela de classificação, o Ceará aparece na 11ª colocação, com 28 pontos, e o São Paulo é o 7º, com 35.