Zanocelo celebra estreia pelo Ceará e projeta duelo com São Paulo: ‘dar o nosso máximo’

O volante atuou no empate em 1 a 1 com o Bahia no sábado (20)

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 18:29)
Jogada
Legenda: Vinícius Zanocelo atuou em 23 minutos pelo Ceará contra o Bahia
Foto: divulgação / Ceará

Um dos reforços do Ceará na última janela de transferência, o volante Vinícius Zanocelo estreou pelo Vovô no empate em 1 a 1 com o Bahia, na Arena Castelão, no sábado (20), pela Série A do Brasileiro. Emprestado pelo Santos até o fim da temporada, o meio-campo de 24 anos atuou por 23 minutos no confronto e celebrou a oportunidade sob o comando do treinador alvinegro Léo Condé.

“Estou muito feliz com a oportunidade de estrear e vestir a camisa do Vozão pela primeira vez, em uma competição que está cada vez mais equilibrada, como o Brasileirão. Desde que cheguei, fui muito bem recebido por todos do grupo e estou trabalhando forte para seguir evoluindo e poder contribuir para o time nos próximos jogos”.
Vinícius Zanocelo
Volante do Ceará

Anunciado em agosto, o atleta também tinha sido relacionado para os embates contra Grêmio e Juventude. Agora, vive a expectativa de atuar diante do São Paulo, próximo adversário do Ceará.

Na passagem pelo futebol paulista, com a camisa santista, encarou  o tricolor paulista em cinco momentos na carreira. Ao todo, registrou duas vitórias, um empate e duas derrotas no San-São.

“Projeto um jogo muito equilibrado. Já tive a oportunidade de jogar algumas vezes contra o São Paulo no Morumbis e sei da força que eles possuem jogando lá. Por isso, temos que entrar com o máximo de concentração para fazer um bom jogo e, se Deus quiser, voltar com um resultado positivo para nós. Estamos trabalhando forte, estudando a melhor forma de encararmos esse desafio, e vamos dar o nosso máximo dentro de campo”.
Vinícius Zanocelo
Volante do Ceará

O confronto será no sábado (29), às 20h, no Morumbi, pela 25ª rodada da Série A. Na tabela de classificação, o Ceará aparece na 11ª colocação, com 28 pontos, e o São Paulo é o 7º, com 35.

