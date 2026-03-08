Zagueiro Cardona é desfalque do Fortaleza no Clássico-Rei
Zagueiro foi vetado para a partida deste domingo
O zagueiro Cardona foi vetado para o Clássico-Rei deste domingo (8). O argentino é desfalque por trauma no joelho esquerdo.
Ele já não tinha atuado no Clássico-Rei do último domingo, no empate em 1x1, no jogo de ida da final do Campeonato Cearense.
Sem Cardona, a zaga do Leão foi formada por Britez, Lucas Gazal e Luan Freitas.