Zagueiro Cardona é desfalque do Fortaleza no Clássico-Rei

Zagueiro foi vetado para a partida deste domingo

Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 18:09)
Jogada
O zagueiro Cardona foi vetado para o Clássico-Rei deste domingo (8). O argentino é desfalque por trauma no joelho esquerdo.

Ele já não tinha atuado no Clássico-Rei do último domingo, no empate em 1x1, no jogo de ida da final do Campeonato Cearense.

Sem Cardona, a zaga do Leão foi formada por Britez, Lucas Gazal e Luan Freitas.

