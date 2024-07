Yuri Lima faz gol pelo Mirassol sem saber de exposição sobre traição a Iza

Após a cantora Iza anunciar o fim do relacionamento com o jogador Yuri Lima, o volante do Mirassol, que está em campo em duelo contra o Grêmio Prudente, pela Copa Paulista, marcou um gol pela equipe nesta quarta-feira (10). O atleta entrou em campo sem saber da exposição da traição dele e do fim do namoro.

Grávida do jogador, a artista descobriu que era traída por ele e anunciou o fim do relacionamento nas redes sociais. Nesta temporada, o volante de 29 anos marcou somente cinco gols pela equipe.

O duelo contra o Grêmio Prudente é disputado por jogadores da base e outros mais experientes que não vêm tendo sequência na equipe principal, caso do ex-companheiro de Iza.

Em vídeo publicado nas redes sociais, a cantora informou o fim do relacionamento em tom de desabafo.

"Eu e o Yuri Lima, o jogador, nós não somos mais um casal. Eu queria parar por aqui, e pedir para vocês respeitarem meu momento porque eu tô grávida. [...] E pedir também que vocês respeitem meu momento mesmo. Ele me traiu. Não acredito que estou falando isso. [Ele] mantinha conversas com uma pessoa que já tinha ficado antes de ficar comigo. Ele nunca parou de falar com ela."

Veja também Zoeira Grávida, Iza anuncia fim do namoro com Yuri Lima e diz que foi traída por jogador Jogada Esposa de Jô retoma o casamento após traição do jogador e se muda para o Ceará