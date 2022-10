Ex-mulher de Jô retoma o casamento após traição do jogador e se muda para o Ceará

Jogador do Ceará, Jô retomou o casamento com a ex-mulher Cláudia Silva. Os dois estavam há quatro meses separados. A esposa havia terminado o relacionamento de 15 anos quando descobriu que o atacante seria pai do filho da modelo e influenciadora Maiára Quiderolly.

Cláudia veio para o Ceará com os dois filhos. A viagem era de visita, mas ela ainda não voltou ao Rio de Janeiro, onde mora. Ela confessou a amigos que decidiu perdoar mais uma traição do atleta após conversas e ter recebido dele a promesa de que mudaria o comportamento.

Ao decidir se separar, a mulher do centroavante postou vídeo numa rede social onde revelou que o jogador tinha outros cinco filhos fora do casamento. Assim, a traição com a influenciadora Maiára Quiderolly seria a sexta. A modelo, inclusive, está em final de gestação.

Jô deve entrar em campo no duelo contra o Internacional, que ocorre nesta quarta-feira (26), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. A partida é válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro e será transmitida pela TV Verdes Mares.