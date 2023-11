Yago Pikachu valoriza ponto conquistado pelo Fortaleza: 'pra tirar o peso de não conseguir vencer'

Yago Pikachu Atacante do Fortaleza

"Em nenhum momento a equipe achou que o jogo estava ganho, porque foi um jogo muito difícil, com um adversário que tem os seus objetivos, assim como a gente. Conseguimos sempre estar a frente no placar. A estratégia foi muito bem executada, principalmente no primeiro tempo, quando a gente deu a bola pro adversário e explorou os contra-ataques. O primeiro gol deles foi uma infelicidade e o segundo, sim, falta de atenção, porque a gente sabia que eles são fortes na bola parada e a gente trabalhou muito esses dias para não dar essa oportunidade ao adversário. Para a felicidade deles, eles souberam aproveitar. Depois, o jogo ficou aberto, as duas equipes tentaram a vitória, tivemos dois contra-ataques, mas não fomos competentes. Mas, no momento que a gente está hoje, acho que somar ponto é importante pra tirar esse peso de não conseguir vencer. Pontuar é importante e temos essa reta final para conseguir os nossos objetivos", disse.