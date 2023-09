Vojvoda tem 5º melhor aproveitamento entre os treinadores da Série A em 2023; veja lista

No comando do Fortaleza desde maio de 2021, o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda vem marcando o seu nome na história do clube. Ao todo, em 180 jogos dirigindo o Tricolor do Pici, ele acumula um tricampeonato cearense, uma Copa do Nordeste, e campanhas históricas, como a classificação do Leão para a Libertadores pela primeira vez e a chegada nas semifinais da Copa Sul-Americana de 2023 de forma inédita. Na atual temporada, Vojvoda acumula mais uma marca pessoal. Ele é o treinador com o quinto melhor aproveitamento entre os técnicos da Série A do Brasileirão, que realizaram 24 jogos ou mais no comando de seus times.

Nos 59 jogos realizados pelo clube em 2023, foram 34 vitórias, nove empates e 16 derrotas, com um aproveitamento de 62,71%. Vojvoda só fica atrás de Abel Ferreira, que lidera o ranking, Renato Gaúcho, Jorge Sampaoli e Fernando Diniz. No entanto, todos comandaram suas equipes em menos oportunidades que o argentino.

VEJA A LISTA:

​Abel Ferreira (Palmeiras) - 55 jogos; 32 vitórias, 15 empates e 8 derrotas - 67,27% de aproveitamento Renato Gaúcho (Grêmio) - 47 jogos; 28 vitórias, 10 empates e 9 derrotas - 66,67% de aproveitamento Jorge Sampaoli (Flamengo) - 35 jogos; 20 vitórias, 9 empates e 6 derrotas - 65,71% de aproveitamento Fernando Diniz (Fluminense) - 51 jogos; 29 vitórias, 9 empates e 13 derrotas - 62,75% de aproveitamento Juan Pablo Vojvoda (Fortaleza) - 59 jogos; 34 vitórias, 9 empates e 16 derrotas - 62,71% de aproveitamento Eduardo Coudet (Atlético-MG e Internacional) - 46 jogos; 24 vitórias, 12 empates e 10 derrotas - 60,87% de aproveitamento Dorival Júnior (São Paulo) - 35 jogos; 17 vitórias, 8 empates e 10 derrotas - 56,19% de aproveitamento Pedro Caixinha (Red Bull Bragantino) - 46 jogos; 20 vitórias, 17 empates e 9 derrotas - 55,80% de aproveitamento António Oliveira (Coritiba e Cuiabá) - 33 jogos; 14 vitórias, 10 empates e 9 derrotas - 52,53% de aproveitamento Renato Paiva (Bahia) - 49 jogos; 19 vitórias, 15 empates e 15 derrotas - 48,98% de aproveitamento Vanderlei Luxemburgo (Corinthians) - 34 jogos; 13 vitórias, 10 empates e 11 derrotas - 48,04% de aproveitamento

REAPRESENTAÇÃO

Depois da pausa para a Data-FIFA, o elenco do Fortaleza se reapresenta na quinta-feira (7), às 18h, no Centro de Excelência Alcides Santos. O próximo confronto do Tricolor será diante do Corinthians, no dia 14, às 19h, na Arena Castelão. O duelo iniciará uma maratona de seis jogos em 23 dias, envolvendo as disputas do Brasileirão e da Copa Sul-Americana.