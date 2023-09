Vojvoda elogia atuação do Fortaleza, mas lamenta derrota: 'O resultado não acompanhou o que jogamos'

O Fortaleza fez um bom jogo em Volta Redonda, mas acabou derrotado por 1 a 0 para o Fluminense na tarde deste domingo (3), pela Série A do Campeonato Brasileiro. O gol sofrido foi marcado nos acréscimos da partida, fato lamentado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda, pela boa atuação que a equipe teve..

O treinador leonino avaliou a atuação do Fortaleza e projetou uma recuperação. O clube é o 8º colocado com 32 pontos, 4 do G6.

"Fizemos uma boa partida, correta, dentro do planejamento que havíamos trabalhado. Fomos superiores nos primeiros 20 minutos e o adversário, que tem qualidade, teve também os seus. O 1º tempo foi de boas finalizações nossas, mas faltou contundência. Depois o adversário passou a ter a posse da bola e nós tivemos 3 chances claras. Mas no fim, o jogo foi decidido por um pequeno detalhe. Estamos com dor, mas ainda tem muito Brasileirão pela frente, para lograr uma recuperação depois de uma partida que fizemos bem e o resultado não acompanhou a gente", explicou Vojvoda.

Duelos contra o Timão

Em seguida, o treinador projetou os duelos seguidos que terá contra o Corinthians, primeiro, no dia 14 pela Série A no Castelão, e depois os dois jogos pelas semifinais da Sul-Americana, lembrando do período sem jogos na Série A pela Data FIFA.

"São confrontos importantes, com o do Brasileiro valendo 3 pontos importantes para a caminhada de cada um e as outras duas partidas, significam passagem para a história de ambos os times. Nós vamos analisar, planejar com calma, equilíbrio. É descansar e voltar depois quinta-feira com boas energias para ter esta sequência de partidas", finalizou o treinador leonino.