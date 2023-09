Fortaleza é punido com desatenção no fim em derrota para Fluminense

O Fortaleza perdeu para o Fluminense por 1 a 0, neste domingo (3), fora de casa, pela Série A de 2023. Um resultado definido nos acréscimos, que chega como uma punição para um time que se entregou coletivamente, mas falhou na reta final e encerrou a sequência de três vitórias seguidas.

Na tabela de classificação, se mantém na 8ª posição, com 32 pontos. Volta do Rio de Janeiro com uma atuação positiva, mas a lição de que é preciso ser efetivo diante de um adversário qualificado.

Melhores momentos de Fluminense 1x0 Fortaleza:

Isso porque, no âmbito geral, as principais oportunidades foram leoninas. A equipe de Vojvoda teve mais volume no 1º tempo com uma marcação encaixada, dificultando a saída do Flu. Já na volta do intervalo, parou no goleiro Fábio com Pikachu e Lucero, além de desperdiçar muitos contra-ataques.

Assim, não teve eficiência. Quando o desgaste físico pesou, as mudanças não devolveram a intensidade - com exceção do atacante argentino Imanol Machuca, que levou perigo no ataque.

No fim, viu a alta competitividade surtir efeito. O Leão perdeu com a sensação de que poderia ter pontuado. Aos 46 do 2º tempo, Lima recebe um lançamento de Martinelli com liberdade pela ponta, chuta travado e a bola sobra para Diogo Barbosa finalizar forte. No momento, o Fortaleza tinha dois laterais esquerdos e sete atletas na área.

Pausa da Data Fifa

O Fortaleza volta a campo apenas no dia 14 de agosto, quinta-feira, por conta da pausa do calendário na Data Fifa, quando a Seleção Brasileira começa as Eliminatórias da Copa do Mundo.

No retorno, enfrenta o Corinthians, às 19h, na Arena Castelão, pela 23ª rodada. Uma prévia das semifinais da Copa Sul-Americana diante do mesmo rival, nos dias 26 de agosto e 3 de setembro.