Vojvoda no Fortaleza: apenas seis clubes da Série A mantiveram o técnico desde o início em 2022

A manutenção de um técnico é um dos desafios do futebol brasileiro. Com a sequência de jogos, o calendário e a oscilação de resultados, poucos times conseguem manter um trabalho. Na Série A, por exemplo, apenas seis clubes estão com o mesmo treinador desde o início da competição.

Um dos citados é o Fortaleza, com a sequência do argentino Juan Pablo Vojvoda - no clube desde maio de 2020. Os demais componentes são: Rogério Ceni (São Paulo), Maurício Barbieri (RB Bragantino), além dos portugueses Luis Castro (Botafogo), Vítor Pereira (Corinthians) e Abel Ferreira (Palmeiras) - os dados são do ge.

No recorte geral, a última saída da seleta lista foi Eduardo Barroca, demitido do Avaí - que já contratou Lisca, ex-Santos. No aspecto da classificação, o Palmeiras é o líder, com o Corinthians em 5º, o Bragantino em 11º, o Botafogo em 12º, o São Paulo em 13º e o Fortaleza ficando em 15º.

Técnicos no mesmo clube desde o início da Série A

Maurício Barbieri | RB Bragantino - desde 4 de setembro de 2020.

Abel Ferreira (POR) | Palmeiras - desde 30 de outubro de 2020.

Vojvoda (ARG) | Fortaleza - desde 4 de maio de 2021.

Rogério Ceni | São Paulo - desde 13 de outubro de 2021.

Vítor Pereira (POR) | Corinthians - desde 23 de fevereiro de 2022.

Luis Castro (POR) | Botafogo - desde 25 de março de 2022.

Legenda: Abel Ferreira tem uma sequência histórica de títulos com o Palmeiras Foto: divulgação / Palmeiras

Vojvoda no Fortaleza

O contrato de Vojvoda no Fortaleza é até dezembro de 2022. O argentino chegou ao clube em 2021 e consolidou um trabalho em curto tempo, com objetivos históricos na última temporada: G-4 da Série A, semifinal da Copa do Brasil, título do Estadual e vaga na Libertadores.

Na campanha atual, o treinador conquistou a Copa do Nordeste e o Estadual, além de ficar nas quartas da Copa do Brasil e nas oitavas da Libertadores. No Brasileirão, o comandante ficou com o Fortaleza na lanterna durante todo o 1º turno, mas reagiu no returno e tenta se firmar fora do Z-4.