Vojvoda lamenta nova derrota do Fortaleza: ‘momento difícil, mas não é a 1ª vez que acontece’

O Fortaleza perdeu para o Altos-PI por 2 a 1, de virada, nessa terça-feira (11), pela Copa do Nordeste. No estádio Albertão, em Teresina, o time cearense até abriu o placar no 2º tempo com Zé Welison, mas não sustentou o resultado. O treinador argentino Juan Pablo Vojvoda lamentou o novo resultado negativo, logo após a derrota no Clássico-Rei, e ressaltou que confia no elenco tricolor.

"Saldo negativo. Nas duas últimas partidas, nós perdemos. Um campo difícil (no Albertão) porque a bola não rolava como queríamos, não nos adaptamos com isso. Fizemos um bom gol, acho que o 2º tempo começou bem, mas dois erros cometidos e recebemos dois gols que foram difíceis para depois empatar ou ganhar o jogo. Tivemos algumas finalizações, até perto de alcançar o empate, mas é seguir trabalhando e acreditando sempre em nossos jogadores. Momento difícil, mas não é a primeira vez que acontece e vamos sair (dessa situação)". Juan Pablo Vojvoda Técnico do Fortaleza

Em campo, o time utilizou 10 titulares diferentes se comparado com o revés por 2 a 1 para o Ceará. Assim, promoveu as estreias dos zagueiros David Luiz e Gastón Ávila, que atuaram nos 90 minutos. Vojvoda avaliou o desempenho da dupla como “aceitável” apesar do resultado negativo fora de casa.

"É difícil analisar coisas positivas após perder, mas vou analisar tranquilamente, os jogadores que atuaram o primeiro jogo (David Luiz e Gastón Ávila), o rendimento, acho que foi aceitável. A partir daí é pensar e construir depois de uma derrota, como acontece sempre. É tirar dúvidas, pensar, fazer comentários, falar, então temos de estar tranquilos e acreditar no trabalho”, destacou o comandante.

O próximo compromisso é quarta-feira (19) diante do Vitória-BA. O confronto ocorre na Arena Castelão, às 21h30, pela 4ª rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. Até o momento, o time cearense é o vice do Grupo A com seis pontos, com um a menos que rubro-negro baiano, com sete.