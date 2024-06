Vojvoda e Rogério Ceni se enfrentam pela sexta vez; veja jogos e retrospecto

Os técnicos Juan Pablo Vojvoda, do Fortaleza, e Rogério Ceni, do Bahia, se enfrentam nesta quinta-feira (13) pela sexta vez na história. Os dois técnicos estão marcados na história recente do Fortaleza e voltam a duelar em uma partida oficial.

Até o momento, Vojvoda e Rogério Ceni se enfrentaram em cinco jogos, com duas vitórias para Rogério Ceni, dois empates e uma vitória para Juan Pablo Vojvoda. No período, Ceni comandou três equipes diferentes: Flamengo, São Paulo e Bahia.

HISTÓRICO DE VOJVODA X ROGÉRIO CENI

Flamengo 2-1 Fortaleza | Brasileirão 2021

Fortaleza 1-1 São Paulo | Brasileirão 2021

Fortaleza 1-1 São Paulo | Brasileirão 2022

São Paulo 0-1 Fortaleza | Brasileirão 2022

Bahia 2-0 Fortaleza | Brasileirão 2023

Ao longo de sua passagem pelo Fortaleza, Rogério Ceni somou 153 jogos, com 81 vitórias, 33 empates e 39 derrotas. Já Juan Pablo Vojvoda soma 236 jogos, 115 vitórias, 59 empates e 62 derrotas pelo Fortaleza.

Bahia e Fortaleza entram em campo nesta quinta-feira (13), às 21h30 de Brasília, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), para disputar a oitava rodada da Série A do Brasileirão 2024, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro.