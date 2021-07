Vojvoda é flagrado do lado de fora da sede do Fortaleza após ida a shopping; cena viraliza

O técnico argentino Juan Pablo Vojvoda, do Fortaleza, se envolveu em uma situação inusitada na noite desta segunda-feira (19). Morando no Centro de Excelência do clube, o treinador foi em um shopping próximo da sede tricolor e foi flagrado do lado de fora do Pici aguardando a abertura do portão principal para retornar.

O Diário do Nordeste confirmou a situação e apurou que o profissional ficou menos de um minuto esperando - tempo suficiente para o registro. O momento foi repercutido por torcedores e gerou memes nas redes sociais.

Vale ressaltar que Vojvoda mora na sede leonina por decisão própria desde o dia 9 de maio, quando desembarcou na capital cearense. Nos últimos dias, o argentino ganhou uma reforma no setor ocupado para melhorar as condições da acomodação.

A diretoria tricolor ofereceu um apartamento de luxo, com vista para o mar, mas o argentino decidiu seguir no Centro de Excelência em processo de imersão na rotina do clube e avisou que não tem previsão para deixar o Pici. O contrato do profissional é até dezembro, com renovação para 2022.

Confira reações dos torcedores do Fortaleza: