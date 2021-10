Vojvoda comemora vitória do Fortaleza, mas alerta para 2º turno difícil: 'times jogam cada vez mais'

O técnico do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda, comemorou a vitória diante do Grêmio, que fez o Tricolor do Pici chegar aos 42 pontos na tabela e se aproximar de objetivos na temporada. No entanto, o treinador argentinou fez um alerta para as dificuldades dos jogos no 2º turno, quando adversários de todas as posições da tabela melhoram de rendimento.

"Os segundos turnos são muito complicados, todos os times jogam cada vez mais. Os que estão na zona de rebaixamento ou os que estão querendo chegando em posição de copas. São jogos complicados e muito apaixonantes. Cada partida vai ser uma final".

Intenso

O técnico elogiou a intensidade do time e, finalmente, a obtenção de uma vitória no Castelão depois de seis partidas complicadas dentro dos próprios domínios.

"Eu acho que a partida foi muito intensa por parte do Fortalea. Em todo mundo eu vi um time que queria ganhar a partida. Um jogo com ambição, com mentalidade vencedora, isso é muito importante nesta parte do Brasileirão".

Com Vojvoda, o Fortaleza faz campanha de regularidade surpreendente, sendo a equipe que mais tempo permaneceu na zona de classificação para a Libertadores durante o campeonato.

Na próxima partida, o Tricolor de Aço enfrenta a Chapecoense, em Santa Catarina, sábado (16/10), às 19h. O elenco embarca para a região Sul do País na tarde desta quinta-feira (14).