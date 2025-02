Vojvoda admite atuação ruim do Fortaleza em nova derrota e lamenta: ‘estou incomodado’

O Fortaleza perdeu por 2 a 1 para o Vitória-BA, de virada, nesta quarta-feira (19), na Arena Castelão, pela Copa do Nordeste, e chegou a 3ª derrota consecutiva na temporada. O técnico argentino Juan Pablo Vojvoda ressaltou os erros em campo e assumiu a responsabilidade pelo momento negativo.

"A análise nesse momento, eu cobro a minha responsabilidade pois sou o comandante do time. Temos bons jogadores, que eu confio, uns que treinei por muitos anos, outros que são novos, e preciso montar um novo time pois cada ano é uma história diferente. Quando se fala tudo que foi construído, eu sei disso, mas estou incomodado com a situação do time, é a realidade. Sei também que o treinador é cobrado pelos resultados, mas tenho claro também que meu trabalho é escutar as críticas, filtrar e dar confiança ao meu time. Ele deu muitas alegrias, mas neste momento não responde como estamos acostumados. Vou trabalhar, como em outros momentos, para melhorar" Juan Pablo Vojvoda Técnico do Fortaleza

O resultado no clássico regional se soma também com as derrotas para Ceará e Altos-PI. Desta vez, o time encerrou o 1º tempo vencendo com gol de Lucero, mas sofreu a virada na volta do intervalo com Gustavo Silva e Baralhas. Vojvoda pontuou que a etapa final foi determinante no jogo.

"Acho que não jogamos bem. O 1º tempo foi igualado, onde tivemos duas situações claras e fizemos um gol. Tinha tudo para ampliar o placar no 2º tempo, conseguir o gol, então o outro time mudou o esquema e cometemos erros que tínhamos feito no 1º tempo, isso complicou a gente. Foram erros que também baixaram a moral do time, não estivemos bem montados em campo no 2º tempo e quando não joga durante 45 minutos, o futebol penaliza com esse resultado”, analisou o treinador.

Assim, o Fortaleza caiu para a 3ª colocação no Grupo A da Copa do Nordeste, com seis pontos, sendo ultrapassado pelo Sport, agora com nove. Na liderança, o Vitória-BA atingiu os 10 - o objetivo é se manter no G-4 para garantir vaga no mata-mata. O próximo compromisso é entre 1º e 2 de março, pelas semifinais do Campeonato Cearense.