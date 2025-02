Vitória x Ferroviário: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Ferroviário visita o Vitória nesta terça-feira (11), às 19h, no estádio Barradão, em Salvador (BA), em jogo pela 3ª rodada da Copa do Nordeste.

Como chegam as equipes

O Tubarão da Barra vem de vitória que o classificou para as quartas de final do Campeonato Cearense. O Ferroviário joga já no dia 15 contra o Tirol pelo jogo de ida e divide atenções com a Copa do Nordeste. No torneio regional, o Ferrão vem de empate fora com o Moto Club, no Maranhão e busca surpreender a equipe da casa, um time de Série A do Brasileiro.

Legenda: Tiago Zorro falou sobre as proximidades dos jogos decisivos e a falta de tempo para treinar Foto: Lenílson Santos / Ferroviário AC

O técnico Tiago Zorro elogiou os jogadores do Ferroviário pela aplicação e lamentou não ter tempo para treinar, já que atuou no sábado e a equipe retornou para Fortaleza de Juazeiro no Norte antes de viajar para Salvador.

"Mesmo que a gente tente melhorar o time, sem treinar, parece dificil melhorar muito. O certo é que eles tem sempre respondido muito bem. Somos mais fortes em organização defensiva do que ofensiva, mas para já é o que conseguimos dar. É muito trabalho de vídeo, quadro tático, conversa por setores. Temos que nos adaptar já que não temos como treinar pela proximidade do jogo".

O Vitória é vice-líder do Grupo A com 4 pontos e vem em campanha tranquila no Campeonato Baiano. A tendência é que Tiago Carpini use a equipe titular contra o time cearense.

Prováveis Escalações

Vitória

Lucas Arcanjo; Raul Cáceres, Neris, Wagner Leonardo e Hugo; Ronald, Baralhas e Matheusinho; Wellington Rato, Fabri e Janderson. Técnico: Tiago Carpini

Ferroviário

João Soares, Kauê Leonardo, Jeffão, João Cubas, Wesley Junio, Gharib, Willyam Maranhão, Janeudo, Allanzinho, Pablo Alves e Kiuan (Ciel). Técnico: Tiago Zorro

FICHA TÉCNICA:

Vitória x Ferroviário

Data e hora: 11/02, às 19h (de Brasília)

Estádio: Barradão, em Fortaleza (CE)

Arbitro Antonio Dib Moraes de Sousa PI

Arbitro Assistente 1 Janystony Rabelo de Melo PI

Arbitro Assistente 2 Francisco Railton Araujo Sousa PI