Vitória vence Sport fora de casa e Fortaleza não pode mais deixar o Z4 ao fim da rodada

Leão do Pici joga na quarta-feira contra o Bragantino fora de casa para se reaproximar

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 21:35)
Jogada
Legenda: O Vitória venceu o Sport e saiu do Z4 da Série A
Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória venceu o Sport por 3x1 na Ilha do Retiro, na noite deste domingo (23), na Ilha do Retiro, em jogo pela 35ª rodada da Série A. O resultado foi ruim para o Fortaleza, que não pode mais deixar o Z4 ao fim da rodada, no dia 26, quando enfrenta o Bragantino.

O time baiano marcou dos gols nos primeiros 15 minutos, com Luan Candido (contra) e Astor, com Pablo diminuindo para o Sport aos 29, mas Renato Kayzer fez o 3º no 2º tempo após jogada de Erick.

Com o resultado, o Vitória chegou aos 39 pontos, ultrapassando o Santos e ficando na 16ª colocação. A pontuação do time baiano coloca pressão em Fortaleza e Ceará.

Para o Leão, foi ruim pela distância para sair do Z4 aumentar, subindo para 5 pontos.

E para o Ceará, que tem 42 pontos, o Leão da Barra se aproximou, estando agora com 3 pontos a menos.

Com o Santos indo para o Z4, a 'gordura' do Ceará para a zona é de apenas 5 pontos. O Peixe joga na segunda-feira (24), contra o Inter no Beira-Rio.

O Vovô também joga amanhã, contra o Mirassol, às 19 horas no Maião, enquanto o Leão do Pici joga no dia 26, contra o Bragantino, às 19 horas em Bragança Paulista.

