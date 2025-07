Vitória tropeça diante do Confiança e se despede da Copa do Nordeste

O Vitória está fora da Copa do Nordeste. Na noite desta terça-feira (8), o Rubro-Negro foi derrotado por 1 a 0 pelo Confiança, no Barradão, em duelo válido pelas quartas de final da competição. O gol da classificação dos sergipanos saiu nos acréscimos, com Rafinha, e decretou a eliminação precoce do time comandado por Thiago Carpini.

Durante o primeiro tempo, o Vitória encontrou muitas dificuldades para furar a marcação do adversário. Com um futebol burocrático e sem criatividade, o Leão pouco produziu ofensivamente diante de um Confiança que claramente se contentava com o empate.

Na etapa final, Carpini tentou dar mais agressividade ao time, abrindo mão do esquema com três zagueiros. Apesar das mudanças, a equipe seguiu ineficaz no ataque e pouco ameaçou o goleiro adversário. Já nos minutos finais, veio o castigo: Rafinha arriscou de fora da área e contou com uma falha do goleiro Lucas Arcanjo para balançar as redes e garantir a classificação histórica do Dragão.

Com o resultado, o Vitória encerra sua participação no torneio regional de forma frustrante, enquanto o Confiança avança para a semifinal com moral.