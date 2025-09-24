Diário do Nordeste
Vitória anuncia Jair Ventura como novo treinador

Treinador tem 46 anos e é o quarto técnico diferente da equipe nesta temporada

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 12:49)
Jogada
Legenda: Jair Ventura é o novo técnico do Vitória para 2025
Foto: Márcio Cunha / Chapecoense

O Esporte Clube Vitória anunciou a contratação do técnico Jair Ventura na manhã desta quarta-feira (24). O treinador terá a dura missão de salvar o time do rebaixamento para a Série B. Com 24 pontos, o rubro-negro baiano abre a zona de rebaixamento, seguido por Juventude, Fortaleza e Sport. 

"O Esporte Clube Vitória anuncia a contratação do técnico Jair Ventura. O treinador assume a equipe com efeito imediato e seu contrato tem vigência até o final de 2025. Jair Ventura chega com o auxiliar técnico Emílio Faro e o analista de desempenho Antônio Macêdo, que se juntam a Rodrigo Chagas, Cléber dos Santos e Juninho Nogueira na comissão técnica do clube", diz a nota de anúncio do treinador. 

O novo treinador tem 46 anos e é o quarto técnico diferente da equipe nesta temporada. O Rubro-Negro começou a temporada com Thiago Carpini, foi treinado por Fábio Carille e, nos últimos três jogos, estava sob comando de Rodrigo Chagas.

Especulado no Leão

Antes do acerto com Palermo, o nome de Jair Ventura foi especulado para comandar o Fortaleza na Série A. Sem muita aceitação da torcida, o treinador foi descartado. 

Jair Ventura em ação pelo

Vitória anuncia Jair Ventura como novo treinador

