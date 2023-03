Vitor Gabriel recebe punição do STJD e desfalca Ceará contra o Sergipe pela Copa do Nordeste

O atacante Vitor Gabriel, do Ceará, foi julgado pela 4ª Comissão Disciplinar do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e recebeu dois jogos de suspensão por conta da expulsão contra o Sport, em 14 de fevereiro. Com uma partida já cumprida, o centroavante precisa ficar fora de mais um jogo.

O julgamento foi nesta quinta-feira (23). Logo, o atleta é baixa para o jogo com o Sergipe, pelas quartas de final da Copa do Nordeste, neste fim de semana. A data e o horário ainda não foram confirmados.

O cartão vermelho ocorreu aos 31 minutos do 2º tempo. O árbitro Diego Pombo Lopez (BA) aplicou o 2º amarelo sob alegação de que Vitor Gabriel retardou a partida durante uma substituição. Apesar de atuar com um a menos, o Vovô venceu o Sport por 3 a 2, no Presidente Vargas (PV), pelo Nordestão. Na época, o atleta se desculpou pelo fato.

Com 23 anos, o centroavante pertence ao Flamengo e está emprestado ao Ceará até o fim de 2023. Titular absoluto da equipe, participou de 15 partidas, com seis gols marcados e duas assistências. Na Copa do Nordeste, o confronto será na Arena Castelão, com mando de campo, em jogo único - em caso de empate, a decisão será nos pênaltis.

Súmula da expulsão de Vitor Gabriel, do Ceará

"Expulsei em decorrência da segunda advertência aos 31 minutos do segundo tempo o atleta número 63 da equipe do Ceará, o senhor Vitor Gabriel Claudino Rego Ferreira, por retardar o reinício de jogo, onde após a sinalização de substituição do mesmo, caiu alegando lesão e pediu atendimento médico, sendo prontamente atendido, foi questionado se precisaria do auxílio da maca, onde foi confirmado e solicitado, quando a maca chegou para transportar o atleta do campo de jogo, o mesmo se recusou a subir e disse que naquele momento ele preferia sair andando. Com isso, recebeu o cartão amarelo, sendo seu segundo e consequente cartão vermelho. Após a expulsão, o atleta se dirigiu até mim (árbitro central) me dando uma peitada e pronunciando as seguintes palavras: "por que você me expulsou seu filho da p(...), vai se fod(...), car(...).." sendo então contido por seus companheiros e saindo do campo de jogo. Ao deixar o campo de jogo, o atleta ainda foi em direção do 4º arbitro da partida, empurrando-o e pronunciando as seguintes palavras, de acordo com o 4º árbitro, "tomar no c(...) por(...), vocês são tudo ruins mesmo". Em seguida se dirigiu até o vestiário da sua equipe".