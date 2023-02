Vitor Gabriel pede desculpa para torcida do Ceará após expulsão; veja súmula da arbitragem

O atacante Vitor Gabriel pediu desculpas ao torcedor do Ceará após a expulsão no clássico contra o Sport, na última terça-feira (14), no estádio Presidente Vargas (PV), pela Copa do Nordeste de 2023. Em campo, o Vovô venceu por 3 a 2, mas sofreu pressão do adversário com um a menos no fim do jogo.

O lance ocorreu aos 31 minutos do 2º tempo. Com um amarelo na conta, o centroavante recebeu o segundo ao retardar a saída de campo, quando seria substituído pelo treinador Gustavo Morínigo.

"Boa noite, torcida do Vozão! Quero me desculpar pela expulsão no jogo de hoje, cometi um erro que prometo que não irá se repetir. Fico triste por esse vacilo, mas muito feliz pela grande vitória. Meus companheiros e a nossa torcida estão de parabéns! Vocês deram um show”, afirmou em uma publicação no Instagram.

A situação também foi assunto na coletiva de imprensa. O comandante alvinegro elogiou o desempenho individual de Vitor Gabriel, mas admitiu que a atitude de indisciplina foi irresponsável.

Gustavo Morínigo Técnico do Ceará “Vitor Gabriel fez um jogo interessante novamente. Foi disputar a bola sozinho muitas vezes. O rendimento foi bom. Ele foi irresponsável porque sabe as regras, mas é para aprender, seguir aprendendo. Não vamos culpá-lo de algo, mas tem que compreender que errou nessa decisão que tomou e num jogo que, relativamente, pelo resultado, era um pouco mais tranquilo. Essa é a parte ruim. A parte importante é que todo o time correu por ele também”.

Com 23 anos, o atacante pertence ao Flamengo e chegou por empréstimo até o fim de 2023. Titular no início da temporada, o centroavante soma oito partidas, com dois gols e uma assistência.

Súmula da arbitragem

O árbitro Diego Pombo Lopez (BA) relatou a expulsão de Vitor Gabriel na súmula de Ceará x Sport. Segundo o juiz, o segundo cartão amarelo foi aplicado por ‘retardar o reinício do jogo’ ao solicitar a retirada de campo de maca e, com a entrada da equipe, informar que preferia preferia sair andando.

Confira o relato do documento:

"Expulsei em decorrência da segunda advertência aos 31 minutos do segundo tempo o atleta número 63 da equipe do Ceará, o senhor Vitor Gabriel Claudino Rego Ferreira, por retardar o reinício de jogo, onde após a sinalização de substituição do mesmo, caiu alegando lesão e pediu atendimento médico, sendo prontamente atendido, foi questionado se precisaria do auxílio da maca, onde foi confirmado e solicitado, quando a maca chegou para transportar o atleta do campo de jogo, o mesmo se recusou a subir e disse que naquele momento ele preferia sair andando. Com isso, recebeu o cartão amarelo, sendo seu segundo e consequente cartão vermelho. Após a expulsão, o atleta se dirigiu até mim (árbitro central) me dando uma peitada e pronunciando as seguintes palavras: "por que você me expulsou seu filho da p(...), vai se fod(...), car(...).." sendo então contido por seus companheiros e saindo do campo de jogo. Ao deixar o campo de jogo, o atleta ainda foi em direção do 4º arbitro da partida, empurrando-o e pronunciando as seguintes palavras, de acordo com o 4º árbitro, "tomar no c(...) por(...), vocês são tudo ruins mesmo". Em seguida se dirigiu até o vestiário da sua equipe".