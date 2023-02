Morínigo exalta vitória do Ceará, comenta expulsão de Vitor Gabriel e sequência de jogos

O Ceará venceu o Sport por 3 a 2 e conquistou a liderança do Grupo B da Copa do Nordeste. Willian Formiga, David Ricardo e Janderson marcaram para o Alvinegro no estádio Presidente Vargas, nesta terça-feira (14). O técnico Gustavo Morínigo valorizou a terceira vitória seguida do time, comentou a expulsão de Vitor Gabriel e sequência de jogos.

“É preciso separar o jogo em duas partes. A primeira, é o resultado, que foi bom. E a outra é a maneira de jogar. Enfrentamos um time preparado, com pretensões também de acesso. Bom time. Há que se destacar o aproveitamento das situações de gol. O time que correu com um homem a menos no 2º Tempo. Eles se doaram. E fazer uma análise geral agora seria irresponsável porque temos que olhar novamente o jogo com outro ponto de vista. O importante é a vitória. É difícil ganhar, há que se aproveitar esse momento, mas ser inteligente para saber que também cometemos muitos erros, não forçados, inclusive. É arrumar essa parte e seguir em busca de evolução.

O Ceará sofreu com diversas expulsões de jogadores na última temporada. No duelo contra o Sport, o atacante Vitor Gabriel foi expulso no segundo tempo. Morínigo elogiou a atuação do jogador, mas criticou a postura em campo.

“Vitor Gabriel fez um jogo interessante novamente. Foi disputar a bola sozinha praticamente muitas vezes. O rendimento foi bom. Ele foi irresponsável porque ele sabe as regras. Mas é para aprender, seguir aprendendo. Não vamos culpá-lo de algo, mas ele tem que compreender que errou nessa decisão que tomou e num jogo que, relativamente, pelo resultado, era um pouco mais tranquilo. Essa é a parte ruim. Mas a parte importante é que todo o time correu por ele tb, por essa responsabilidade. Esse é o grupo. Um defende ao outro e todos se defendem entre eles. Isso é uma coisa que vamos corrigir internamente e esse ano vai ser diferente”, disse o técnico paraguaio.

O Ceará encara o CRB e o Flumiense-PI nos dias 17 e 22, respectivamente. Os dois jogos serão fora de casa. O treinador do Alvinegro pontuou a dificuldade para recuperar os atletas com uma sequência de jogos em pouco tempo.

“Nosso foco principal sempre será o jogador. Não vamos expor nenhum jogador a nenhuma lesão. Se não está recuperado, não vai jogar. E repito: temos um plantel bom para substituir em qualquer posição. Amanhã vamos ter um pouco mais clara a situação. A sequência é difícil. O jogador, fisiologicamente, todos recuperam em 48 horas. Em 48 horas estaremos viajando, por exemplo. É mais complicado. Mas temos um elenco que pode defender este escudo em qualquer situação”, concluiu o técnico.