Análise: Ceará mostra eficiência e engata 3ª vitória seguida em sequência pesada

O Ceará passou com autoridade por sua sequência mais dura até então na temporada 2023. Nesta terça-feira (14), o Vovô bateu o Sport por 3 a 2 no estádio Presidente Vargas, pela 3ª rodada da Copa do Nordeste, engatando a 3ª vitória seguida. Anteriormente, o Vovô tinha vencido Sampaio Corrêa (2x0) e Fortaleza (2x1).

A trinca de vitórias mostra a franca ascensão do Vovô. São 7 gols em 3 jogos, e apenas 3 sofridos, diante de equipes reconhecidamente fortes e competitivas.

Nesta terça-feira (14), contra o time pernambucano, o Vovô mostrou muita efetividade, marcando gols em momentos cruciais da partida. Se não criou tanto, aproveitou as oportunidades.

Jogo coletivo funciona

O sistema ofensivo do Vovô está cada vez mais coordenado, com jogadas bem construídas, e com participação de muitos jogadores, sem depender de um só. O gol de Willian Formiga - um golaço - foi assim: Richardson ajeitou para Janderson, que só escorou para chutaço de Formiga.

O segundo gol do Vovô, de David Ricardo de cabeça, Erick fez ótimo cruzamento pra ele. No terceiro, Arthur Resende deu belo passe para Janderson marcar outro belo gol.

Legenda: Ceará abriu o placar com Willian Formiga, em um golaço Foto: KID JUNIOR

Defesa também mostra segurança

O Vovô ficou com um a menos após expulsão do centroavante Vitor Gabriel e mostrou muita organização defensiva para segurar o resultado. Sofreu um gol, mais segurou pelo menos 20 minutos, com o goleiro Richard bem e toda linha de defesa.

Tranqulidade para trabalhar

Com as 3 vitórias, Morínigo ganha muita força e respaldo, tendo a tranquilidade necessária para ajustar aina mais o time e dar mais reportório ao Vovô. As peças vão se encaixando e as vitórias contra fortes adversários deixam o torcida em sintonia com o time. Continuar vencendo e convencendo será importante para as fases finais das competições local e regional, mas ainda mais visando a Série B, grande objetivo da temporada.