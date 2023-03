Ceará aprova entrada na Liga Forte Futebol e recebe investimento milionário; veja valores

O Conselho Deliberativo do Ceará aprovou, nesta terça-feira (21), a entrada do clube na Liga Forte Futebol (LFF). Apesar de já participar das discussões com o grupo, precisava formalizar o processo, que irá render um aponte milionário inicial aos cofres.

O valor é de R$ 118,5 milhões, recebidos em até 18 meses. O Diário do Nordeste apurou que metade desse valor (R$ 59,25 mi) serão pagos até julho de 2023. Logo, a injeção pode sanar dívidas e resultar em investimentos no processo de retorno à Série A.

Um detalhe: o montante não se trata ainda da venda de direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. Nesse momento, é apenas um aporte das empresas Serengesti Asset Management e Life Capital Partners, que desejam se tornar membras da LFF.

O pagamento então é referente a venda de 20% dos direitos de mídia da própria Liga, com o Ceará recebendo uma parte porque se tornou um dos colegiados da associação. A projeção é de que, com negociação dos direitos, a receita recebida seja maior.

Na Série A, por exemplo, os direitos estão com a Rede Globo até 2024, em investimento próximo de R$ 1,9 bilhão. A partir de 2025, o plano é de que esses grupos, formados por clubes, possam realizar a negociação e a distribuição com interessados, diante de novas regras. Nos estudos prévios, em reuniões internas, se estima que o total possa saltar até para R$ 6 bilhões.

Além do time alvinegro, outras agremiações, como o Fortaleza, também são parte da LFF. O movimento surgiu como uma forma de melhorar a distribuição de receitas do Campeonato Brasileiro por uma gestão mais profissional. Além da Liga Forte Futebol, a Libra também é uma grupo que concentra outras equipes e busca a mesma finalidade - hoje, com um regimento distinto.