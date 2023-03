Série B tem nova detentora dos direitos de transmissão; saiba quanto o Ceará irá receber

A Série B do Brasileiro tem uma nova detentora dos direitos de transmissão. Após encerrar contrato com a Globo em 2022, a competição foi adquirida pela empresa Brax Sports Assents, em vínculo até 2026. A decisão foi comunicada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta sexta-feira (9), em reunião com os 20 clubes participantes do torneio, incluindo o Ceará.

O Diário do Nordeste apurou que cada equipe da 2ª divisão receberá R$ 10 milhões em 2023. A receita é mais até do que o time cearense estipulou na previsão orçamentária, que era de R$ 9,3 mi.

No encontro, a CBF não detalhou a exibição de partidas. A Brax está livre para negociar a situação da TV Aberta, streaming e TV Fechada com os demais interessados. Um dos parceiros pode ser a Band, que já exibe rodadas do Campeonato Carioca, que é uma outra competição adquirida pela empresa, que agora detém os direitos da Segundona.

O detalhe: a proposta final da Brax era de cerca de R$ 210 milhões, maior inclusive do que o Grupo Globo pagava anteriormente, de R$ 208 milhões. O valor cresce a cada ano: 2024 (R$ 230 milhões), 2025 (R$ 250 milhões) e 2026 (R$ 279 milhões).

Um dos imbróglios na negociação era a situação envolvendo a formação da liga no Brasil. No momento, dois blocos (Libra e Forte Futebol) estão em processo de comercialização dos direitos de transmissão, com foco na Série A, que tem contrato encerrado em 2025. A expectativa é de inclusão da Série B no pacote, em um novo movimento de gerência do torneio, substituindo a CBF.

O acordo com a Brax, no entanto, impacta nesse planejamento. Apesar disso, a urgência em definir um novo detentor dos direitos, após negociações frustradas nos meses anteriores, resultaou neste desfecho. Em caso de união entre Libra e Forte Futebol, que é formado também por Ceará e Fortaleza, as partes devem encontrar um novo caminho para as transmissões de futebol.

Participantes da Série B de 2023

ABC

Atlético-GO

Avaí

Botafogo-SP

Ceará

Chapecoense

CRB

Criciúma

Guarani-SP

Ituano

Juventude

Londrina

Mirassol

Novorizontino-SP

Ponte Preta

Sampaio Corrêa-MA

Sport

Tombense-MG

Vila Nova

Vitória-BA