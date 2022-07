Vina garante Ceará focado em reverter vantagem do Fortaleza: "condição total de fazer o placar"

Clássico-Rei é um confronto diferente, ainda mais quando vale vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Por isso, todo cuidado é pouco. Nesta terça-feira (12), o meia-atacante Vina concedeu entrevista coletiva e destacou como o Ceará está focado em reverter a vantagem do Fortaleza, que venceu o jogo de ida por 2 a 0.

Vina Jogador do Ceará "É um confronto de 180 minutos em que o 1º tempo foi 2 a 0 para eles. A gente tem a condição total de fazer o placar também, ou até mais. Isso é o jogo que vai dizer. A gente vai procurar, com estratégia, fazer um grande jogo. Neutralizar as peças deles que desequilibram e, no ponto fraco, ser eficaz. Que a gente possa ser feliz e conseguir essa virada histórica. No futebol, tudo é possível. A gente tem que pensar em vencer o jogo, em fazer o 1º gol. Mas tudo é possível. A gente sabe que do lado de lá tem uma equipe competente, bem treinada, mas é clássico"

O camisa 29 revelou ansiedade para o confronto, mas destacou a importância de manter a tranquilidade durante toda a partida.

"Eu sou bastante ansioso, ainda mais nesses jogos assim. A gente demora um pouco para dormir. Eu, particularmente, até alimentação é diferente. Fico um pouco sem fome, pensando no momento do jogo. Aquele frio na barriga que é gostoso, é uma sensação boa. Mas a gente tem que ter a tranquilidade e conversar com o Marquinhos para montar uma boa estratégia. A gente tem que ser estratégico no jogo de amanhã, e eficaz. É 2 a 0 para eles, a gente tem essa consciencia, mas da mesma maneira que eles fizeram o resultado, a gente já mostrou que é capaz de fazer", disse.

JEJUM INCÔMODO

Legenda: Vina é o vice-artilheiro do Ceará em 2022 Foto: Thiago Gadelha / SVM

Um dos principais jogadores do Ceará, Vina vive um jejum de gols. Há mais de dois meses que ele não balança as redes. O último gol foi no dia 3 de maio, na vitória por 3 a 0 sobre o Deportivo La Guaira. Algo que incomoda o jogador de 31 anos.

"A gente sabe que futebol é resultado e resultado positivo. E incomoda quando a gente vê que os resultados não estão vindo, e é algo que tem me incomodado bastante já algum tempo estar sem fazer gol. E sempre quero estar ajudando de forma eficaz, com gol e assistencia. Faz um tempo que não faço um golzinho. Mas acredito no tempo de Deus, com certeza ele está guardando para um momento especial, e tomara que seja amanhã", ressaltou.

Vina será titular do Ceará no Clássico-Rei desta quarta-feira (13), pelas oitavas de final da Copa do Brasil. A partida definirá quem avança de fase na competição.