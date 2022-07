Ceará e Fortaleza vencem prêmios da Conafut, que elege os melhores do futebol brasileiro de 2021

O futebol cearense foi um dos destaques no prêmio da Conferência Nacional do Futebol (Conafut) de 2022, que elege os melhores trabalhos do Brasil no último ano com foco no cenário profissional. O Ceará venceu com Melhor Executivo Financeiro, com o diretor financeiro João Paulo, e o Fortaleza foi lembrado com a categoria de Melhor Executivo de Marketing, através do executivo de marketing Márcio Persivo.

Ao todo, sete premiações foram entregues, em cerimônia realizada na última segunda-feira (11). Os demais troféus foram: Melhor CEO (Cristiano Keohler, do Palmeiras); Melhor Executivo de Futebol (Anderson Barros, do Palmeiras); Melhor Comissão Técnica (Palmeiras); Melhor Departamento de Análise de Desempenho (Athletico-PR) e Melhor Departamento de Futebol Feminino (Corinthians).

Um júri especializado realizou a indicação dos candidatos. O mesmo grupo, somado aos membros do Conafut e do público em geral elegem os vencedores. Assim, os torcedores podem participar do processo.

Indicados ao CONAFUT em 2022

Melhor CEO | Jorge Braga (Botafogo), Cristiano Keohler (Palmeiras) ou Thiago Scuro (Bragantino).

ou Thiago Scuro (Bragantino). Melhor executivo financeiro | João Paulo Silva (Ceará) , Fabiano Wurding (Grêmio) ou Fernando de Goes (Flamengo).

, Fabiano Wurding (Grêmio) ou Fernando de Goes (Flamengo). Melhor executivo de marketing | Lavor Neto (Ceará), Márcio Persivo (Fortaleza) ou José Colagrossi (Corinthians).

ou José Colagrossi (Corinthians). Melhor executivo de futebol | Anderson Barros (Palmeiras) , Eduardo Freeland (Botafogo) ou Rodrigo Caetano (Atlético-MG).

, Eduardo Freeland (Botafogo) ou Rodrigo Caetano (Atlético-MG). Melhor Comissão Técnica | Fortaleza, Atlético-MG ou Palmeiras .

. Melhor Departamento de Análise de Desempenho | Fortaleza, Athletico-PR e Bragantino.

e Bragantino. Melhor Departamento de Futebol Feminino | Corinthians, Ferroviária e Palmeiras.

