Com retorno de Richardson, Ceará deve ter força máxima diante do Fortaleza

O Ceará deve jogar com força máxima diante do Fortaleza, na quarta-feira (13), pelas Oitavas de Final da Copa do Brasil. Para o duelo das 20 horas no Castelão, o técnico Marquinhos Santos deve ter apenas o desfalque do atacante Erick, que já vem sendo ausência desde o dia 2 de julho, quando deixou o jogo com o Inter após lesão no ombro.

Assim, sem suspensos e com o retorno de Richardson, que cumpriu suspensão diante do Fluminense pela Série A no último sábado no Maracanã.

Com torcida

O técnico definirá a formação no Vozão no treinamento de terça-feira (12), que contará também com o apoio do torcedor alvinegro, já que o treino será aberto pra torcida.

Caso o técnico Marquinhos Santos não surpreenda com mudanças táticas, o Vozão pode entrar em campo com a mesma formação que goleou o The Strongest no Castelão : João Ricardo, Nino Paraíba, Messias, Luiz Otávio, Victor Luis, Richard Coelho, Richardson, Vina, Lima, Mendoza e Zé Roberto.

Para garantir sair do confronto classificado no tempo normal, o Vovô precisa vencer o rival Fortaleza por três gols de diferença. Caso vença por dois gols, a decisão será nos pênaltis.

