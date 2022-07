Ceará aposta em Mendoza e Castelão cheio para tentar reverter placar no Clássico-Rei

O Ceará começa nesta segunda-feira (11) a preparação para o Clássico-Rei decisivo das oitavas de final da Copa do Brasil. O time alvinegro se reapresenta às 16h, em Porangabuçu.

Diferente da partida da ida, quando foi derrotado por 2 a 0, o Vovô contará com a escalação do atacante Stiven Mendoza.

E é no colombiano que o técnico Marquinhos Santos deposita as principais esperanças de virada no placar. O Vovô precisa, pelo menos, repetir uma vitória por 2 gols de diferença para levar a disputa para as penalidades. Com 3 gols ou mais de diferença, o Alvinegro se classifica diretamente.

Outro atleta que ficou de fora, desta vez da partida contra o Fluminense, quando equipe de Marquinhos foi derrotada por 2 a 1, é Richardson. Ele também retorna ao time deve fechar meio-campo com Richard e Lima (outro que não atuou contra o Fortaleza).

Alvinegro conta torcida

Um fator importante é que neste segundo jogo o mando de campo é do Ceará. Até sábado (9), cerca de 30 mil alvinegros confirmaram presença na partida via check-ins e vendas ingressos.

Apenas no início desta semana, os cerca de 18 mil ingressos destinados à torcida tricolor serão comercializados. O estádio será dividido em 70% para torcida alvinegra e 30% para a torcida do Leão.