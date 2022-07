Ceará faz treino aberto às vésperas de Clássico-Rei da Copa do Brasil

O Ceará realiza um treino aberto nesta terça-feira (12), na vésperas do Clássico-Rei da Copa do Brasil. A atividade ocorre a partir de 18h, no CT de Porangabuçu, a sede alvinegra, com entrada liberada ao torcedor.

Ao longo da temporada de 2022, o clube também realizou outras atividades com o apoio da torcida, como no treino de apresentação do técnico Marquinhos Santos. A bola rola às 20h, na Arena Castelão, quarta (13).

No jogo de ida, o Fortaleza venceu por 2 a 0. Assim, o Vovô precisa vencer por mais de dois gols para se classificar às quartas de final. Caso a vantagem seja de dois tentos, a vaga será definida através dos pênaltis.

O mando de campo é do Ceará. Até a última sexta (8), mais de 30 mil alvinegros estavam garantidos na partida.

