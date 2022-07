Ceará será mandante no Clássico-Rei pela primeira vez após retorno das torcidas aos estádios

O Clássico-Rei decisivo desta quarta-feira (13), válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil, terá um fator inédito. Pela primeira vez desde o retorno das torcidas aos estádios, o Ceará será mandante e terá maioria da torcida na Arena Castelão.

Desde outubro de 2021, quando foi liberado o retorno dos torcedores ao estádio, Ceará e Fortaleza se enfrentaram quatro vezes e todas com mando de campo do Tricolor.

Foram dois jogos pela Série A (ambos com vitória do Vovô), um pela Copa do Nordeste (empate em 1 a 1) e um pela Copa do Brasil, justamente a ida deste confronto, que teve vitória leonina por 2 a 0.

O último Clássico-Rei com mando de campo do Ceará foi em agosto de 2021, em vitória do Alvinegro por 3 a 1.

A expectativa é de casa cheia para o duelo desta quarta-feira (13). O Ceará confirmou mais de 30 mil torcedores garantidos e quase todos os ingressos esgotados, sem contar a torcida do Fortaleza.

