Vina é o meia com mais gols no Brasileirão desde 2020, quando chegou ao Ceará

Há três anos, em 9 de janeiro de 2020, Vinícius Goes, o Vina, foi apresentado como reforço do Ceará. Desde então, em três temporadas defendendo o Alvinegro, ele se tornou o meia com mais gols marcados no Brasileirão. Especulado no Fluminense em 2023, o atleta é destaque na posição.

Ao todo, pela Série A (2020, 2021 e 2022) com o time de Porangabuçu, foram 96 jogos. Vina atuou em 84 deles como titular. O meio-campista balançou as redes 24 vezes e, além disso, deu 13 assistências. Os dados são do Sofascore. Apenas Raphael Veiga, do Palmeiras, igualou o número, de acordo com levantamento do O Globo.

Neste mesmo período, o camisa 29 do Ceará deu 183 chutes, sendo 87 deles no gol. Além disso, foram 225 passes decisivos e 70% de acerto em passe longo.

Depois de sair do Atlético-MG e chegar ao Vovô por empréstimo, o atleta viveu períodos de altos e baixos no clube cearense. Mesmo assim, segue como peça chave no elenco.

Vina se reapresentou para a retomada dos trabalhos ainda em dezembro de 2022 e permanece em treinamento com a equipe. No amistoso contra o Atlético-CE, marcou um dos gols da vitória por 4 a 1. Mas, apesar do contrato com o Alvinegro até o fim de 2024, segue com futuro indefinido.

O Ceará estreia na temporada no dia 15 de janeiro, quando enfrenta o Guarani de Juazeiro em jogo do Campeonato Cearense. As equipes se enfrentam na Arena Romeirão.