Veja quando Ancelotti fará nova convocação da Seleção Brasileira

O treinador Carlo Ancelotti irá anunciar, no dia 3 de novembro, a convocação da Seleção Brasileira para os amistosos diante de Senegal e Tunísia. A divulgação acontecerá às 15h, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), localizada no Rio de Janeiro.

As duas partidas marcarão os últimos compromissos da equipe brasileira em 2025. O primeiro jogo será contra Senegal, no dia 15 de novembro, no estádio Emirates, em Londres. Três dias depois, em 18 de novembro, o Brasil enfrentará a Tunísia na cidade de Lille, na França.

Com foco na preparação para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, Ancelotti pretende usar esses amistosos para realizar as últimas análises no elenco. A ideia é consolidar a base da equipe principal a partir de março de 2026 e, ao mesmo tempo, estreitar os laços entre o time e a torcida brasileira, segundo informações divulgadas pelo portal ge.

Ao longo deste ano, o Brasil entrou em campo oito vezes em jogos oficiais. Foram seis confrontos pelas Eliminatórias Sul-Americanas — com três vitórias, um empate e duas derrotas — além de dois amistosos contra Japão e Coreia do Sul, com uma vitória e uma derrota nesses testes.

Para o início do próximo ano, a CBF já confirmou um amistoso contra a França. A entidade também negocia um segundo confronto, que ainda não foi definido. Holanda e Croácia aparecem como principais opções, sendo os croatas — responsáveis pela eliminação brasileira na Copa do Mundo de 2022 — os mais cotados até o momento. A definição, no entanto, dependerá do calendário das seleções europeias, já que a data Fifa de março coincide com a repescagem das Eliminatórias do continente.