Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Veja quando Ancelotti fará nova convocação da Seleção Brasileira

Canarinho vai enfrentar Senegal e Tunísia

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 20:55)
Jogada
Legenda: Ancelotti convoca Seleção Brasileira dia 3 de novembro.
Foto: @RAFAELRIBEIRORIO I CBF

O treinador Carlo Ancelotti irá anunciar, no dia 3 de novembro, a convocação da Seleção Brasileira para os amistosos diante de Senegal e Tunísia. A divulgação acontecerá às 15h, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), localizada no Rio de Janeiro.

As duas partidas marcarão os últimos compromissos da equipe brasileira em 2025. O primeiro jogo será contra Senegal, no dia 15 de novembro, no estádio Emirates, em Londres. Três dias depois, em 18 de novembro, o Brasil enfrentará a Tunísia na cidade de Lille, na França.

Com foco na preparação para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, Ancelotti pretende usar esses amistosos para realizar as últimas análises no elenco. A ideia é consolidar a base da equipe principal a partir de março de 2026 e, ao mesmo tempo, estreitar os laços entre o time e a torcida brasileira, segundo informações divulgadas pelo portal ge.

Ao longo deste ano, o Brasil entrou em campo oito vezes em jogos oficiais. Foram seis confrontos pelas Eliminatórias Sul-Americanas — com três vitórias, um empate e duas derrotas — além de dois amistosos contra Japão e Coreia do Sul, com uma vitória e uma derrota nesses testes.

Para o início do próximo ano, a CBF já confirmou um amistoso contra a França. A entidade também negocia um segundo confronto, que ainda não foi definido. Holanda e Croácia aparecem como principais opções, sendo os croatas — responsáveis pela eliminação brasileira na Copa do Mundo de 2022 — os mais cotados até o momento. A definição, no entanto, dependerá do calendário das seleções europeias, já que a data Fifa de março coincide com a repescagem das Eliminatórias do continente.

Veja também

teaser image
Jogada

CBF marca últimos amistosos da Seleção Brasileira em 2025; veja adversários e datas

teaser image
Jogada

FCF tenta viabilizar jogo da Seleção Brasileira no Castelão antes da Copa do Mundo

Assuntos Relacionados
ancelotti

Jogada

Veja quando Ancelotti fará nova convocação da Seleção Brasileira

Canarinho vai enfrentar Senegal e Tunísia

Redação Há 36 minutos

Jogada

Com Marcos Victor, aproveitamento do Ceará é de G4, mas sem ele, vira de Z4

Sem ele, aproveitamento de pontos do Vovô cai mais da metade e gols sofridos aumentam

Vladimir Marques 20 de Outubro de 2025
goleiro

Jogada

Ceará se reapresenta e inicia treinamentos com foco no Atlético-MG

Equipe foi derrotada pelo Botafogo na rodada anterior do Brasileiro

Redação 20 de Outubro de 2025

Jogada

Juventude x Red Bull Bragantino pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações

As equipes se enfrentam em jogo pela 29ª rodada da Série A

Redação 20 de Outubro de 2025

Jogada

Girão aponta dívida de R$ 100 milhões no Fortaleza, e Marcelo Paz rebate

Declarações acontecem no momento em que o clube está na iminência de ser rebaixado para Série B

Redação 20 de Outubro de 2025
Fortaleza está dez pontos abaixo do desempenho de 2022, quando escapou do rebaixamento

Jogada

Fortaleza está dez pontos abaixo do desempenho de 2022, quando escapou do rebaixamento

Campanha de 2022 era tida como referência na luta pela permanência na Série A

Daniel Farias 20 de Outubro de 2025