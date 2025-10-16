CBF marca últimos amistosos da Seleção Brasileira em 2025; veja adversários e datas

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) marcou os últimos amistosos da Seleção Brasileira de 2025. Em novembro, a equipe nacional enfrenta Senegal e Tunísia como testes finais do ano para a disputa da Copa do Mundo de 2026, que será nos Estados Unidos, México e Canadá durante junho.

Em nota, a entidade informou que a escolha dos adversários é parte do planejamento interno de avaliar o nível do time diante de seleções africanas, que também estarão participando do Mundial.

Ao todo, restam quatro partidas para encerrar o ciclo de preparação. Em outubro, o Brasil mediu forças contra o futebol asiático, conseguindo vitória contra a Coreia do Sul e derrota contra o Japão. Deste modo, os últimos compromissos serão em março, com promessas de oponentes da Europa.

Amistosos da Seleção Brasileira em novembro de 2025