CBF marca últimos amistosos da Seleção Brasileira em 2025; veja adversários e datas
Ao todo, o técnico Carlo Ancelotti tem mais quatro jogos até a Copa do Mundo
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) marcou os últimos amistosos da Seleção Brasileira de 2025. Em novembro, a equipe nacional enfrenta Senegal e Tunísia como testes finais do ano para a disputa da Copa do Mundo de 2026, que será nos Estados Unidos, México e Canadá durante junho.
Em nota, a entidade informou que a escolha dos adversários é parte do planejamento interno de avaliar o nível do time diante de seleções africanas, que também estarão participando do Mundial.
Ao todo, restam quatro partidas para encerrar o ciclo de preparação. Em outubro, o Brasil mediu forças contra o futebol asiático, conseguindo vitória contra a Coreia do Sul e derrota contra o Japão. Deste modo, os últimos compromissos serão em março, com promessas de oponentes da Europa.
Amistosos da Seleção Brasileira em novembro de 2025
- 15.11 (sábado) - Brasil x Senegal | Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra, às 13h.
- 18.11 (terça) - Brasil x Tunísia | Decathlon Stadium, em Lille, na França, às 16h30.