Veja o que o Brasil precisa fazer para se classificar para as oitavas do mundial

O Brasil saiu derrotado contra a França pelo placar de 2 a 1, no estádio Suncorp Stadium, na Austrália. O jogo válido pelo grupo F da Copa do Mundo Feminina aconteceu às 07h00 de Brasília. O resultado deixou o Brasil em uma situação delicada na tabela. Além disso, a Jamaica, em seguida, venceu o Panamá por 1 a 0 e acabou passando o Brasil na tabela do grupo. O cenário obriga a seleção brasileira a vencer a equipe jamaicana para passar de fase.

Brasil e Jamaica se enfrentam às 07h00 (horário de Brasília), na quarta-feira (2) e disputam vaga nas oitavas do mundial feminino. O retrospecto é positivo, as equipes tiveram apenas dois encontros, com duas vitórias brasileiras. Uma por 5 a 0 (2007) pelos jogos Pan-Americanos. A outra foi pelo mundial de 2019, onde a amarelinha venceu pelo placar de 3 a 0.