França x Brasil pela Copa do Mundo Feminina: confira horário, onde assistir e palpites

O Brasil enfrenta a França neste sábado, (29), às 7h (de Brasília), no Brisbane Stadium, em Brisbane (AUS). O jogo é válido pela segunda rodada do Grupo F na Copa do Mundo Feminina. A seleção brasileira vai em busca da vitória para garantir a classificação com uma rodada de antecedência.

Na primeira rodada a Seleção enfrentou o Panamá e goleou. As meninas do Brasil venceram pelo placar de 4 a 0 e assumiram a liderança do grupo. Ary Borges, que marcou três vezes contra as panamenhas, é a artilheira do torneio e pretende ampliar sua marca diante da França.

Para o confronto, Pia Sundhage terá todas jogadoras à disposição e deverá repetir a escalação contra as francesas. Por outro lado, a estrela e capitã da França, Wendie Renard, é dúvida para a partida. A zagueira foi substituída no empate sem gols contra a Jamaica na primeira rodada, após sentir dores no tornozelo esquerdo.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão da TV Globo, SporTV, Fifa+ e CazéTV.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

França: Magnin, Lakrar, Renard, Cascarino, Karchaoui, Toletti, Geyoro, Matéo, Majri, Diani e Le Sommer. Técnico: Hervé Renard

Brasil: Letícia, Antônia, Lauren, Rafaelle e Tamires; Luana, Ary, Adriana e Kerolin; Debinha e Bia Zaneratto. Técnica: Pia Sundhage.

FRANÇA X BRASIL | FICHA TÉCNICA

Data: 29/07/2023

Horário: 7h (de Brasília)

Local: Stadium Brisbane, na Austrália