Onde atuam as jogadoras da seleção brasileira de futebol feminino? Veja os times

A lista de convocadas pela técnica Pia Sundhage para a Copa do Mundo, além de muito talento, conta com bastante entrosamento. Isso porque várias jogadoras relacionadas pela treinadora sueca já se conhecem e dividem os gramados nos campeonatos ao redor do mundo. Das 23 convocadas, sete atuam no Brasil e quatro dessas defendem a mesma camisa no Brasileirão.

Luana, Duda Sampaio, Tamires e Letícia Izidoro, atualmente defendem a camisa do Corinthians no Campeonato Brasileiro Série A1, ambas jogadoras integram a seleção comandada por Pia no Mundial feminino. Além dessas, também atuam no Brasil, Bia Zaneratto, pelo Palmeiras, Bárbara, no Flamengo, e Camila, no Santos.

Legenda: Lateral da Seleção, Tamires, defende o Corinthians no Brasileirão Foto: Bruno Teixeira/Agência Corinthians

Fora do país atuam todas as outras 16 convocadas, sendo o Madrid CFF, da Espanha, o clube mais comum entre elas, com a defesa brasileira, Monica e Lauren comandando a equipe de madrilenha. Divididas em Espanha, Estados Unidos, Portugal, Inglaterra e Itália, vejam os clubes que as meninas defendem.

Legenda: Bia Zaneratto, atacante da seleção brasileira, defende o Palmeiras no Brasileirão Série A1 Foto: Fábio Menotti/Palmeiras

ATUAM FORA DO PAÍS: