Pia Sundhage estuda estratégia para jogo contra Jamaica: 'Preciso entender e prepará-las melhor'

Brasil deixou de garantir a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2023. A deixou de garantir a classificação para as oitavas de final da. A seleção brasileira perdeu para a França por 2 a 1 , em jogo válido pelo Grupo F, no Estádio de Brisbane, na Austrália. Apesar da derrota, o sentimento ainda é de otimismo para a classificação às oitavas de final. O Brasil define o futuro contra a Jamaica, na próxima quarta-feira, (2), às 7h (de Brasília).



"Eu não fiz as jogadoras se sentirem conectadas. O primeiro tempo era o grande momento. No segundo tempo, nós tentamos. E estou feliz por termos uma segunda chance (de classificação) contra a Jamaica. Mas é algo que preciso entender, como eu poderia ter feito o time se sentir mais alegre. É algo que preciso entender e prepará-las melhor", avaliou a treinadora do Brasil, Pia Sundhage.



A técnica sabe que o time precisa ser mais parecido com o que venceu o Panamá na estreia. Misturando inglês e português, Pia resumiu o que precisa para a decisão da próxima rodada: "in the first half there was no alegria. no ousadia (no primeiro tempo, não houve alegria, nem ousadia)".



A atacante Debinha, autora do gol brasileiro contra a França, também avalia que o primeiro tempo foi ruim. Ela espera, porém, um desempenho melhor contra a Jamaica. "Podemos ver a diferença do segundo tempo. Devemos começar assim desde o início. Elas tiveram a oportunidade que procuraram. Temos que prestar mais atenção", cobrou.



"Nosso objetivo sempre é a vitória. Contra a Jamaica, vai ser do mesmo jeito. Vamos desde o início para isso. Se jogarmos como foi este segundo tempo, tenho certeza que vamos sair com vitória", espera a atacante.



Se a Jamaica vencer o Panamá, em jogo neste sábado, o Brasil precisa da vitória para garantir a classificação. Caso a Jamaica não vença, um empate pode garantir as brasileiras na próxima fase.

Brasil levou gol ‘conhecido’ da equipe francesa

Depois de o Brasil buscar o empate, a França desempatou em uma jogada conhecida do time, a bola aérea buscando Wendie Renard. A zagueira de 1m87 recebeu um cruzamento do escanteio e mandou para o fundo da rede brasileira. A goleira Letícia revoltou-se, porque a equipe treinou para evitar essa jogada: "Era uma bola que a gente falou muito. Tomar um gol dessa forma é revoltante. Não dá para errar nesse ponto. Agora é levantar a cabeça, vencer a Jamaica e seguir para as oitavas"



O técnico francês, Hervé Renard, reconheceu o esforço de sua seleção diante de um adversário difícil. Ele reconheceu que foi um desafio depois do empate francês contra a Jamaica na primeira rodada: "A gente sofreu nos últimos minutos. Mas tivemos coragem de reagir depois de tomar o gol e fazer o segundo. Esse tipo de jogo faz a diferença, porque enfrentamos e batemos uma bela equipe do Brasil. Sempre é complicado e duro. Hoje tivemos eficácia para ganhar".



A França lidera o grupo F com 4 pontos. Em seguida, vem o Brasil, com 3. Jamaica tem 1 e Panamá, 0.