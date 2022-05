Vasco x CSA: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

O Vasco recebe o CSA em jogo da sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida será neste sábado (7), às 19h (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro.

O time cruzmaltino segue invicto na competição, mas está no meio da tabela. A equipe soma sete pontos com uma vitória e quatro empates. O Vasco busca voltar para a zona de acesso da Série A, que não alcança desde 2021.

Do outro lado, o CSA está em 13º. O clube alagoano tem seis pontos numa campanha com uma vitória, três empates e uma derrota. Além da Série B, a equipe disputa torneio de qualificação para a Copa do Brasil.

ONDE ASSISTIR

Premiere

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Vasco:

Thiago Rodrigues; Gabriel Dias, Quintero, Anderson Conceição, Riquelme; Yuri Lara, Andrey dos Santos, Nenê; Gabriel Pec, Raniel e Figueiredo.

CSA: Marcelo Carné; Igor, Werley, Lucão, Diego Renan; Geovane, Gabriel, Yann Rolim; Osvaldo, Bruno Mezenga e Dalberto

FICHA TÉCNICA

Vasco x CSA

Data e hora: 07/5, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio São Januário, Rio de Janeiro (RJ)