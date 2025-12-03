Diário do Nordeste
Vasco perde para Mirassol e acirra luta contra rebaixamento na Série A; veja cenário

Equipe enfrenta o Atlético-MG, fora de casa, na 38ª rodada do Brasileirão 2025

Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Vasco perde para Mirassol em São Januário
Foto: Pedro Zacchi/Mirassol

O Vasco perdeu por 2 a 0 para o Mirassol nesta terça-feira (2), no estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), em partida válida pela 37ª rodada da Série A do Brasileirão 2025, a penúltima do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time segue ameaçado de rebaixamento.

Jogando em casa, o Vasco esperava pontuar contra o Mirassol para confirmar matematicamente a sua permanência na elite do Campeonato Brasileiro. Dentro de campo, porém, foi a equipe paulista quem conseguiu levar a melhor, com gols de Carlos Eduardo e Renato Marques.

Com o resultado, o Mirassol chegou aos 66 pontos, na quarta colocação, e garantiu vaga na fase de grupos da Libertadores 2026. Já o Vasco estacionou nos 45 pontos, ocupando atualmente a 11ª posição na tabela de classificação.

CENÁRIOS DO VASCO CONTRA O REBAIXAMENTO

Embora já tenha atingido os famosos 45 pontos, o Vasco segue ameaçado de rebaixamento. O time carioca está atualmente a quatro pontos da zona de rebaixamento, mas essa distância pode diminuir caso o complemento da 37ª rodada não seja favorável ao Vasco.

Caso Internacional, Santos e Fortaleza vençam suas partidas, por exemplo, o Vasco iria para a última rodada com apenas dois pontos de vantagem para a zona de rebaixamento, podendo ser rebaixado a depender da combinação de resultados.

Na 38ª e última rodada, o Vasco irá enfrentar o Atlético-MG, que também ainda está ameaçado de rebaixamento. O jogo entre as duas equipes será na Arena MRV, casa do Atlético, no próximo domingo (7), às 16h30.

