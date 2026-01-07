Valores, futuro e problemas: as primeiras falas de Pedro Martins em apresentação no Fortaleza

Pedro Martins foi apresentado na tarde desta quarta-feira (7) como o novo CEO de futebol do Fortaleza. Em sua fala inicial na coletiva de apresentação, o dirigente falou sobre os valores internos do Fortaleza, que permanecem independentemente do rebaixamento.

“Esse momento de queda é uma turbulência, que gera aprendizado, reconstrução, mas os valores que fizeram com que o Fortaleza chegasse onde chegou, protagonista de Série A, do futebol sul-americano, se mantiveram intactos: um clube sério, identidade muito forte, sempre procurou a modernidade. Esses valores continuam intactos”, disse.

Por conta desses valores, Pedro acredita que o Fortaleza tem condições necessárias para superar o momento de dificuldade. A equipe disputará quatro competições em 2026, mas tem como seu principal objetivo a conquista do acesso para a Série A do Brasileirão.

Estou olhando para o futuro. O momento de dificuldade e turbulência a gente vai passar, a gente vai sentar na cadeira e vai trabalhar, resolver problema, cara a cara, dia a dia, não tem milagre, é passo a passo. A união do clube vai fazer com que a gente supere esses problemas de uma maneira muito rápida. Pedro Martins CEO de futebol do Fortaleza

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS E BUSCA POR HUMILDADE

Ainda em sua fala inicial, Pedro Martins não se esquivou de reconhecer que existem problemas internos no Tricolor do Pici. O time passa por uma queda brusca de orçamento e tem de lidar com problemas no processo de gestão do elenco, como negociar a saída de jogadores e também contratar novas peças para o elenco de 2026.

“Temos que resolver problemas com os jogadores, financeiros, a reconstrução de elenco para 2026, e o trabalho está sendo feito de uma maneira muito intensa, mas pensando sempre em um Fortaleza forte agora e no futuro”, destacou.

Apesar do foco inicial seja construir um time competitivo para os desafios da temporada 2026, Pedro Martins também comentou sobre o futuro do Fortaleza. Pedro espera que seu trabalho, ocupando a vaga que era de Marcelo Paz, possa servir também para o futuro do clube cearense, que em 2026 completará 108 anos de fundação.

A gente vai trabalhar para a construção de um Fortaleza forte para esse ano e também plantar a semente, para que esse projeto continue crescendo, respeitando a sua identidade e respeitando o que fez o Fortaleza chegar onde chegou. Disso a gente não vai abrir mão, porque ninguém é maior que a instituição. Pedro Martins CEO de futebol do Fortaleza

Pedro Martins foi contratado pelo Fortaleza após a saída de Marcelo Paz para o Corinthians. No Pici, ele comandará o departamento de futebol, que está passando por uma profunda reformulação nas últimas semanas, com as saídas de Paz, Júlio Manso, Daniel de Paula e Sérgio Papellin.