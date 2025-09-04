Uruguai x Peru: veja horário, onde assistir, palpites e escalação

Uruguai e Peru se enfrentam nesta quinta-feira (4), às 20h30, no Estádio Centenário, Montevidéu, pela 17ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

PALPITES

ONDE ASSISTIR

Sportv e Globoplay

Como chegam as equipes

O Uruguai pode se classificar para a Copa do Mundo nesta rodada. Em 4º com 24 pontos, garante vaga com um empate sem depender de outros resultados. Se perder, a Venezuela também tem que perder seu jogo.

Já o Peru, já está eliminado com 12 pontos, na 9ª colocação.

Prováveis Escalações

Uruguai:

Mele; Nández, Bueno, Araújo, Olivera; Bentancur, Ugarte, Valverde; Pellistri, Aguirre, De Arrascaeta. Técnico: Marcelo Bielsa.

Peru:

Gallese; Advíncula, Garcés, Zambrano, López; Polo, Tapia, Yotún, Quevedo, Quispe; Cabrera. Técnico: Óscar Ibáñez.