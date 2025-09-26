Último jogo entre Fortaleza e Sport no Castelão marcou título do Nordeste, polêmicas e apagão

Fortaleza e Sport, duas das principais equipes nordestinas, já se enfrentaram 36 vezes em competições oficiais na história. Mesmo com tantos jogos recentes e marcantes, o último confronto de leões em solo cearense aconteceu há três anos. No duelo, o Tricolor conquistou seu segundo título da Copa do Nordeste ao superar o time pernambucano por 1 a 0, na Arena Castelão, em uma final marcada por polêmicas da arbitragem e queda de energia.

Após o Fortaleza eliminar o Náutico e o Sport tirar a chance do CRB nas semifinais do torneio regional, o clássico nordestino decidiu o título da competição. No jogo de ida, realizada no dia 31 de março de 2022, na Arena Pernambuco e que acabou no 1 a 1, os times se enfrentaram em noite de chuva intensa na capital cearense. Apesar do clima ruim, o público presente no estádio foi de 60 mil torcedores.

Relembre o jogo

No dia 3 de abril de 2022, o Fortaleza enfrentou o Sport e pressionou durante a primeira etapa. Aos 45 minutos, Moisés fez bela jogada e foi derrubado por Thyere dentro da área. Na cobrança do pênalti, Yago Pikachu bateu e abriu o placar para o Tricolor do Pici no fim do primeiro tempo.

Já no segundo tempo, aos 23 minutos, Sander foi derrubado por Benevenuto quase na linha da área. O árbitro Marielson Alves deu o pênalti, mas foi chamado pelo árbitro de vídeo e, após revisão, deu falta fora. O lance polêmico da falta deixou os ânimos mais aflorados. Tanto que Robson deixou o cotovelo em disputa com Thyere e recebeu o cartão vermelho após interferência do árbitro de vídeo.

No final do duelo, aos 44 minutos do segundo tempo, a iluminação do Castelão falhou e o jogo ficou paralisado por alguns minutos. Com o retorno de parte dos refletores, a partida voltou a ser disputada, com lances polêmicos. O jogo terminou em 1 a 0 para o Tricolor de Aço, que conquistou o segundo título dos três que possuí atualmente.

Escalações

Fortaleza: Max Walef; Landázuri, Marcelo Benevenuto e Titi; Yago Pikachu, Hércules, José Welison, Lucas Lima e Juninho Capixaba; Moisés (Silvio Romero) e Renato Kayzer. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Sport: Maílson; Rafael Thyerre, Sabino e Chico; Ewerthon; William Oliveira, Denner e Sander; Bill, Parraguez e Luciano Juba. Técnico: Gilmar dal Pozzo

Confronto deste sábado

Já em 2025, na luta contra o rebaixamento, o duelo entre as equipes carrega também o clima de final, mesmo se tratando de Campeonato Brasileiro. Na classificação, Fortaleza e Sport estão na zona de rebaixamento, na 19ª colocação, com 18 pontos, e na 20ª posição, com 14 pontos conquistados, respectivamente.

Com tabu envolvido, Fortaleza e Sport se enfrentam no próximo sábado (27), às 16h, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), pela 25ª rodada da Série A do Brasileirão 2025.

*Sob supervisão de Fernanda Alves