Sport tem retornos de ex-Fortaleza e desfalque contra o Leão; veja provável escalação

O Fortaleza irá reencontrar dois “velhos conhecidos” na partida contra o Sport, neste sábado (27). Os meio-campistas Pedro Augusto e Lucas Lima voltam de suspensão e devem ser titulares do Sport na partida contra o Tricolor do Pici, na Série A.

Por outro lado, o técnico Daniel Paulista terá um problema para escalar a equipe pernambucana no clássico nordestino. O jovem volante Zé Lucas, de apenas 17 anos e um dos destaques da equipe, completou a série de três cartões amarelos e está suspenso.

Diante dos retornos e da ausência, o Sport deve entrar em campo na Arena Castelão escalado desta maneira: Gabriel; Aderlan, Rafael Thyere, Ramon e Luan Cândido; Christian Rivera, Pedro Augusto e Lucas Lima; Matheusinho, Léo Pereira e Derik Lacerda.

Fortaleza e Sport se enfrentam no próximo sábado (27), às 16h, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), pela 25ª rodada da Série A do Brasileirão 2025. Trata-se de um confronto direto entre os dois últimos colocados do Campeonato Brasileiro.