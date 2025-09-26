Diário do Nordeste
Sport tem retornos de ex-Fortaleza e desfalque contra o Leão; veja provável escalação

Dois jogadores com passagens pelo Fortaleza devem enfrentar o ex-clube neste sábado

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Atualizado às 09:36
Jogada
Legenda: Pedro Augusto deve ser titular do Sport contra o Fortaleza
Foto: Paulo Paiva / Sport Recife

O Fortaleza irá reencontrar dois “velhos conhecidos” na partida contra o Sport, neste sábado (27). Os meio-campistas Pedro Augusto e Lucas Lima voltam de suspensão e devem ser titulares do Sport na partida contra o Tricolor do Pici, na Série A.

Por outro lado, o técnico Daniel Paulista terá um problema para escalar a equipe pernambucana no clássico nordestino. O jovem volante Zé Lucas, de apenas 17 anos e um dos destaques da equipe, completou a série de três cartões amarelos e está suspenso.

Diante dos retornos e da ausência, o Sport deve entrar em campo na Arena Castelão escalado desta maneira: Gabriel; Aderlan, Rafael Thyere, Ramon e Luan Cândido; Christian Rivera, Pedro Augusto e Lucas Lima; Matheusinho, Léo Pereira e Derik Lacerda.

Fortaleza e Sport se enfrentam no próximo sábado (27), às 16h, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), pela 25ª rodada da Série A do Brasileirão 2025. Trata-se de um confronto direto entre os dois últimos colocados do Campeonato Brasileiro.

