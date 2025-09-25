Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Matheus Pereira sobre Fortaleza x Sport: 'Jogo mais importante da temporada'

Equipes se enfrentam no sábado, na Arena Castelão

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
Jogada
Legenda: Matheus Pereira, jogador do Fortaleza.
Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Reforço do Fortaleza, Matheus Pereira falou sobre o momento difícil do time nesta temporada. A equipe luta para deixar a zona de rebaixamento do Brasileiro e terá uma sequência de jogos decisiva para a manutenção na Série A. O Leão enfrenta o Sport no sábado e, em seguida, recebe também o São Paulo. Para o meia, o duelo contra o time pernambucano é chave para a reação tricolor. 

"É um confronto direto, um jogo importante contra uma equipe difícil. Estamos focados em chegar sábado e fazer um grande jogo para sair com a vitória. (...) É o jogo mais importante da temporada. Tem que pensar assim. É uma final. Principalmente para a gente. Temos que ganhar na nossa casa, diante da nossa torcida. Sabemos a importância do jogo, então não tem outro pensamento a não ser a vitória", finalizou. 

O Fortaleza está em 19º lugar na tabela da Série A, com 18 pontos somados. O duelo contra o Sport, válido pela 25ª rodada, será no sábado (27), a partir das 16h (de Brasília), na Arena Castelão. O atleta reforça o foco do grupo na luta pela permanência da equipe.

"Sabemos da dificuldade, mas é claro que estamos todos confiantes em tirar o Fortaleza dessa situação. Temos que focar em fazer a nossa parte, ganhar os nossos jogos tanto em casa quanto fora. Sabemos que temos condições para isso. E não pensar muito nos outros", afirmou o atleta. 

"É pensar jogo a jogo. Primeiro no Sport, que é um confronto muito importante, depois contra o São Paulo. Aproveitar esses dois jogos que temos em casa, fazer a nossa parte, que é vencer, e tenho certeza que as coisas vão dar certo, vão melhorar", completou. 

VEJA A ENTREVISTA COMPLETA:

Veja também

teaser image
Alexandre Mota

Vitória do Vasco complica mais o Fortaleza na luta contra o rebaixamento; veja cenário

teaser image
Jogada

Fortaleza tem oito atletas pendurados para sequência decisiva na Série A de 2025; veja lista

teaser image
Jogada

Kuscevic deixa o DM e volta a ficar disponível no Fortaleza para jogo contra o Sport

Assuntos Relacionados
jogador de futebol matheus pereira com a camisa do fortaleza

Jogada

Matheus Pereira sobre Fortaleza x Sport: 'Jogo mais importante da temporada'

Equipes se enfrentam no sábado, na Arena Castelão

Crisneive Silveira Há 1 hora
Willian Machado em campo pelo Ceará contra o Vasco

Jogada

Zagueiro do Ceará, Willian Machado vê jogo difícil contra o São Paulo

Equipe participou de mais um dia de atividades em Porangabuçu

Crisneive Silveira Há 2 horas
Mauro Júnior em capa do episódio do Jogada do Vozão

Jogada

Base vencedora: Ceará adota estratégia para revelar atletas | coordenador Mauro Júnior (Maurinho)

Vozão levantou a taça de campeão da Copa do Nordeste sub-20 da temporada 2025 diante do Bahia

Redação 25 de Setembro de 2025
estádio

Jogada

Fortaleza x Sport: plano de segurança de jogo tem veto a materiais de torcida visitante

Equipes entram em campo no sábado, na Arena Castelão

Crisneive Silveira 25 de Setembro de 2025

Jogada

Ex-jogador do Arsenal morre após sofrer grave lesão cerebral durante jogo de futebol

Billy Vigar, atleta de 21 anos, disputava a Sétima Divisão do Campeonato Inglês

Redação 25 de Setembro de 2025

Jogada

Estudiantes x Flamengo na Libertadores: veja onde assistir, horário e escalações

As duas equipes buscam avançar às semifinais da competição continental

Daniel Farias 25 de Setembro de 2025