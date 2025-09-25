Matheus Pereira sobre Fortaleza x Sport: 'Jogo mais importante da temporada'

Reforço do Fortaleza, Matheus Pereira falou sobre o momento difícil do time nesta temporada. A equipe luta para deixar a zona de rebaixamento do Brasileiro e terá uma sequência de jogos decisiva para a manutenção na Série A. O Leão enfrenta o Sport no sábado e, em seguida, recebe também o São Paulo. Para o meia, o duelo contra o time pernambucano é chave para a reação tricolor.

"É um confronto direto, um jogo importante contra uma equipe difícil. Estamos focados em chegar sábado e fazer um grande jogo para sair com a vitória. (...) É o jogo mais importante da temporada. Tem que pensar assim. É uma final. Principalmente para a gente. Temos que ganhar na nossa casa, diante da nossa torcida. Sabemos a importância do jogo, então não tem outro pensamento a não ser a vitória", finalizou.

O Fortaleza está em 19º lugar na tabela da Série A, com 18 pontos somados. O duelo contra o Sport, válido pela 25ª rodada, será no sábado (27), a partir das 16h (de Brasília), na Arena Castelão. O atleta reforça o foco do grupo na luta pela permanência da equipe.

"Sabemos da dificuldade, mas é claro que estamos todos confiantes em tirar o Fortaleza dessa situação. Temos que focar em fazer a nossa parte, ganhar os nossos jogos tanto em casa quanto fora. Sabemos que temos condições para isso. E não pensar muito nos outros", afirmou o atleta.

"É pensar jogo a jogo. Primeiro no Sport, que é um confronto muito importante, depois contra o São Paulo. Aproveitar esses dois jogos que temos em casa, fazer a nossa parte, que é vencer, e tenho certeza que as coisas vão dar certo, vão melhorar", completou.

VEJA A ENTREVISTA COMPLETA: