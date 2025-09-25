Vitória do Vasco complica mais o Fortaleza na luta contra o rebaixamento; veja cenário

A missão de escapar do rebaixamento ficou ainda mais complicada para o Fortaleza. Em jogo atrasado, válido pela 16ª rodada da Série A, nesta quarta-feira (24), o Vasco venceu o Bahia por 3 a 1, em São Januário/RJ, e aumentou a distância para o time cearense sair do Z-4 para sete pontos.

O resultado fez o Cruz-Maltino saltar de 16º para 13º, agora com 27 pontos. Assim, o primeiro clube fora da zona se tornou o Atlético-MG, com 25. Já o Fortaleza é o vice-lanterna, com 18 somados.

O detalhe é que o Galo ainda tem dois jogos a menos no Brasileirão, adiados. Os compromissos são justamente contra o Sport (14ª rodada) e o próprio Fortaleza (16ª rodada), ambos dentro de casa.

Legenda: O Fortaleza está na vice-lanterna da Série A, com apenas 18 pontos Foto: reprodução / SrGoool

Fortaleza precisa de 43 pontos para escapar

Segundo o departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), um clube precisa somar 43 pontos para escapar do rebaixamento. Essa pontuação oferece um risco de queda de apenas 6%, sendo um índice menor que a média histórica da permanência, que é de 45.

Para isso, restando 15 jogos, o Fortaleza precisaria somar mais 25 pontos. Para isso, deveria ganhar oito partidas e empatar mais uma, abrindo margem para apenas seis derrotas até o fim da Série A.

E a sequência mais decisiva até o fim da competição é justamente os próximos quatro jogos, quando tem três confrontos diretos. No recorte, encara Sport (C), São Paulo (C), Juventude (F) e Vasco (C).

Matemática do Fortaleza na Série A